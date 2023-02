Bruce Springsteen écrit une nouvelle chanson avec Bryce Dessner de The National

Bruce Springsteen et Bryce Dessner du groupe The National ont collaboré sur "Addicted To Romance", une chanson extraite de la bande-son du film de Rebecca Miller, She Came To Me.

Cette comédie romantique accueille à l’affiche Peter Dinklage dans le rôle d’un compositeur de musique classique au tempérament bougon, et sera projetée en avant-première au Festival du Film de Berlin cette semaine.

" Addicted To Romance ", qui a été écrit et interprété par Bruce Springsteen et arrangé par Bryce Dessner, qui a aussi travaillé sur le reste du film, sera diffusé pour la toute première fois sur écran ce 16 février.

A propos de la contribution de Bruce Springsteen au film, Rebecca Miller a dit (via Variety) : “J’adore vraiment la musique de Bruce. Pour la fin de " She Came to Me ", nous voulions une chanson originale. J’avais ce rêve secret que cela pourrait être Bruce qui l’écrirait mais je n’aurais jamais osé le lui demander, franchement, je suis un peu trop timide pour ça. "

“Alors Bryce Dessner m’a encouragé à le lui demander (il était sûr que Bruce aimerait le film) et je me suis lancée. Bruce et sa femme Patti Scialfa l’ont regardé et, pour mon plus grand plaisir, ils l’ont tous les deux aimé ! Il m’a dit qu’il allait prendre quelques jours pour voir si l’inspiration lui venait pour une chanson. Et par miracle, " Addicted to Romance " en est le résultat. Il a été inspiré par le film, m’a-t-il dit, ce qui est un très grand honneur pour moi. "

" Addicted to Romance " a été produit par Ron Aniello et Dessner, avec des chœurs de Patti Scialfa, Benjamin Lanz au trombone et Kyle Resnick à la trompette.