Bruce Springsteen de retour en Belgique !

Ces dates marqueront les premiers concerts de Bruce Springsteen et de The E Street Band depuis la fin de leur tournée mondiale de 14 mois en février 2017. Le River Tour avait été nommé la meilleure tournée mondiale 2016 par Billboard et Pollstar.



Bruce Springsteen et The E Street Band se sont reconnectés pour la dernière fois au Saturday Night Live en décembre 2020, où ils ont lancé des versions en direct de deux chansons de leur plus récent album studio " Letter To You ", qui a atteint le premier rang dans onze pays était le premier enregistrement en concert depuis des décennies. L’an dernier, Springsteen a dévoilé son film inédit The Legendary 1979 No Nukes Concerts, qui a collaboré avec le président Barack Obama à la rédaction du livre Renegades : Né aux États-Unis et réédité son spectacle Springsteen On Broadway pour aider à rouvrir les théâtres de New York l’été dernier.



Les membres du E Street Band sont :

Roy Bittan – piano, synthétiseur

Nils Lofgren – guitare, chant

Patti Scialfa – guitare, chant

Garry Tallent – guitare basse

Stevie Van Zandt – guitare, chant

Max Weinberg – batterie

Avec également sur scène Soozie Tyrell – violon, guitare, chant ; Jake Clemons – saxophone ; et Charlie Giordano – claviers.