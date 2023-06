Bruce Springsteen, Brian Johnson, Helmut Lotti,... de grands noms dans le résumé de l’actu rock belge de la semaine !

C’est la pleine période des festivals et Classic 21 était sur tous les fronts le week-end dernier, on en parle dans notre JDR de la semaine !

A Namur, c’est Brian Johnson qu’on a pu voir sur l’esplanade AC/DC, lui qui venait découvrir sa statue inaugurée en avril. Le chanteur du groupe australien a tenu parole et remercié notre radio et tous les instigateurs du projet.

A Rock Werchter, Bruce Springsteen a prouvé une nouvelle fois son talent sans limite mais aussi son accessibilité, en rencontrant notre animateur de la matinale et grand fan du Boss, Raphaël Scaini.

Et puis, au Graspop, nous pourrions vous parler de Guns N' Roses, de Slipknot, de Pantera, de Gojira, de Mötley Crüe, mais c’est un OVNI de l’affiche qui a créé la surprise : Helmut Lotti est monté sur scène, déchainant un public de plus de 10.000 personnes. Il a repris de grands classiques hard rock et metal, une voie dans laquelle il va continuer avec déjà quatre dates annoncées en salle également.

Eux sont aussi des habitués des scènes : Josh Kiszka, chanteur de Greta Van Fleet, et Rob Halford, la voix de Judas Priest. Autre point commun, ils ont tout deux fait leur coming out publiquement. Pour Halford, c’était en 1998 sur MTV, alors que le jeune artiste s’est dévoilé cette semaine, en réaction à la législation anti-LGBTQ+ dans le Tennesse où il est désormais installé.

Nouveau record pour Kate Bush et son titre " Running Up That Hill”. On le sait, en 2022, celui-ci est devenu ultra célèbre via la série Stranger Things et ces derniers jours, c’est le cap du milliard de streaming qui a été dépassé. Ce titre devient le premier des années 80 d’une artiste féminine à atteindre les dix chiffres sur la célèbre plateforme.

Pour terminer, on vous a gardé quelques images de Miles Kane, qui est venu non seulement parler de son album, mais également nous en jouer quelques titres en studio.