Bruce Springsteen bientôt de retour en live avec le E Street Band

C’est sur sa chaîne radio que le Boss a annoncé qu’il serait bientôt de retour en concert.

"On va sortir", explique-t-il. "On espérait revenir cette année, mais je n’avais pas assez confiance et je ne voulais pas prendre de risque pour mon public. On a donc mis nos plans de côté pour un petit moment. Mais maintenant, on essaye de tout reprendre, donc vous verrez le E Street Band sous peu !"

Springsteen et son groupe avaient prévu de partir en tournée en 2020 juste après la sortie de Letter To You mais la pandémie les en avait empêchés. A la fin de l’année dernière, quelques dates de concerts en Europe pour cette année avaient fuité, mais tout a ensuite dû être annulé pour les mêmes raisons.

Springsteen n’a donc plus joué avec le E Street Band depuis 2017. Il a ensuite entamé ses spectacles à Broadway et sorti ses albums Western Stars et Letter to You. C’est, selon le Rolling Stone Magazine, la plus longue période durant laquelle le Boss n’a pas joué avec le E Street Band depuis sa reformation en 1999.

On ne sait pas vraiment quand redémarrera cette tournée, et même si elle aura lieu en 2023, mais Springsteen rassure : "Nous y travaillons en ce moment". Après tout, il reste encore 9 mois avant la fin de l’année !

