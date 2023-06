Bruce Springsteen aime les belles américaines qui en ont sous le capot

Il est constamment arrêté par des fans et des automobilistes n’en finissent pas de klaxonner dès qu’ils le repèrent. Cela devient intenable au point qu’il se sépare de sa Chevy Bel Air pour acheter une Corvette. Elle est un tout petit peu plus discrète et Bruce l’adore. Corvette qui est sur la photo de couverture de l’autobiographie '"Born to Run" que Bruce a écrite en 2016, avec la maison de son enfance en arrière-plan. Le boss a mis pas moins de 7 ans pour l’écrire.