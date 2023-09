Bruce Springsteen a offert au New Jersey la meilleure setlist de la tournée

Ces derniers temps, Bruce Springsteen a reçu quelques critiques de la part des fans car il s'en tenait généralement à une setlist plutôt rigide pendant sa tournée mondiale. Les personnes qui ont assisté au concert du Boss dans sa ville natale de E. Rutherford, dans le New Jersey, dimanche dernier, n'ont, par contre, pas eu à se plaindre. Springsteen s'est écarté de la liste traditionnelle de la tournée en y ajoutant sept chansons préférées des fans.

Au cours des 28 chansons du concert, Springsteen et le E Street Band ont offert aux fans des interprétations de "Two Hearts", "Something in the Night", "Spirit in the Night", "Atlantic City", "Jungleland", "Detroit Medley" et "Jersey Girl".

La deuxième partie du concert a été particulièrement épique, le groupe ayant terminé le set principal avec "The Rising", "Badlands" et "Thunder Road", avant d'enchaîner avec un rappel de sept chansons comprenant "Jungleland", "Born to Run", "Rosalita (Come Out Tonight)", "Detroit Medley", "Dancing in the Dark", "Tenth Avenue Freeze-Out" et "Jersey Girl". Vous trouverez ci-dessous la liste complète des morceaux joués et des images du concert filmées par les fans.

Après que Springsteen ait été brièvement mis à l'écart pour cause de maladie la semaine dernière, le musicien de 73 ans semble être de retour en pleine forme. La dernière tournée nord-américaine du E Street Band se poursuivra jusqu'en décembre.