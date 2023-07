Bruce Lee, mort il y a cinquante ans – Le jeet kune do, le concept martial qu’il a inventé, lui survit toujours

On a l’impression que c’est une forme de philosophie…

C’est exactement cela. Ce qui est très intéressant avec Bruce Lee, c’est que l’on a plusieurs couches. Il y a une première couche, un peu superficielle, visible aux yeux du grand public. C’est son charisme, le geste sportif, la rapidité d’exécution des techniques, ce qu’il transmettait à travers ses films. Et il y a une autre couche, plus profonde. Plus on creuse dans sa vie, et plus on se rend compte à quel point son personnage est multiple. Et l’un de ces aspects, c’est la philosophie. Il a appliqué une certaine philosophie à l’art martial, dans les années soixante, une époque révolutionnaire.

Elle dit quoi, cette philosophie ?

Cette philosophie, on peut l’appliquer à tous les domaines de la vie, les arts martiaux, la religion, la politique, etc. Elle dit que quand on a quelque chose de bien établi, de défini, on ne doit pas systématiquement tout suivre, on peut mélanger les choses. Ce qui n’était pas du tout habituel, à l’époque. C’est un peu comme si on adopte une religion, mais qu’on n’en prend que ce qui nous convient. Et que l'on va chercher dans une autre religion, et encore une autre, ce que l’on y trouve également de bien. C’est quelque chose qui ne se faisait pas, en général. C’est cela, sa philosophie.

Est-ce un peu une façon d’être rebelle ?

C’est une façon d’être rebelle, oui. Mais c’est aussi une façon d’être libre. Libre de choisir. C’est pour cela que je dis qu’il avait vraiment mis l’accent sur l’individu, et pas sur le style. Ici, on parle surtout des arts martiaux, mais cela s’applique à toutes sortes de domaines. Et encore actuellement, ce qu’il a fait parle à beaucoup de gens. Il a été le promoteur de cette nouvelle façon de penser. Aujourd’hui, le MMA (les arts martiaux mixtes), l’un des sports de combat les plus connus, est exactement l’expression de son principe : on peut mélanger différents styles martiaux. Et l’efficacité vient de ce que l’on arrive à absorber, et de ce que l’on n’a pas envie d’intégrer.