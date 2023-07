Bruce Lee disparaissait il y a 50 ans : pourquoi et comment il est entré dans la légende

Bruce Lee est une grande star du film d’action, du film de karaté. Alors qu’il tourne "Le jeu de la mort", le cinéma américain lui fait de l’œil. Bruce interrompt son film pour rejoindre les plateaux d’une grosse production de la Warner, "Opération dragon". L’opération aurait dû être parfaite pour le Petit Dragon (son surnom). Ce film aurait dû l’installer au sommet de son art, au top du 7e Art.

Oui mais voilà, nous sommes le 20 juillet 1973 et Bruce Lee meurt dans des conditions étranges. Les rumeurs les plus folles ont circulé sur sa disparition. On a évoqué une vengeance de la mafia chinoise. On a aussi parlé d’une surdose d’aspirine. Bruce souffrait de violents maux de tête.

Ce jour-là, il aurait avalé un antidouleur trop puissant provocant un œdème cérébral. En 2022, une étude révélait encore que l’acteur serait mort d’une surconsommation d’eau et d’un dysfonctionnant rénal. Un comble pour celui qui disait…