Bruce Lee disparaissait il y a 50 ans

"Le Frelon vert" ne connaît qu’une seule saison (66-67) mais ce que Bruce Lee propose à l’écran marque les spectateurs (personne n’avait vu quelqu’un se battre avec autant de force, de souplesse et d’acrobaties) et quelques grandes stars comme Steve McQueen qui devient son élève. De retour à Hong Kong, en 1971, l’industrie cinématographique locale s’intéresse à son jeu et voilà qu’il tourne dans "Big Boss" (certainement son film le plus violent, voire le meilleur pour ses fans). L’année suivante, Bruce est au générique de "La fureur de vaincre". Ce film sera bien des années plus tard à l’origine de "Fist of legend" (l’un des meilleurs films de la star Jet Li) et de "La nouvelle fureur de vaincre" (avec Jackie Chan) !