Bruce Dickinson veut qu'Iron Maiden le "remplace" s'il ne peut plus chanter

Mais il veut pouvoir choisir son remplaçant.

Le chanteur d'Iron Maiden, Bruce Dickinson, n'a aucune crainte pour l'avenir de son légendaire groupe de heavy metal. Interviewé par le British Daily Star, il s'est dit prêt à quitter Iron Maiden s'il n'était plus capable d'être performant sur scène. "Si demain, je ne me sens pas capable de chanter plus de quatre chansons par soir, j'aimerais que les gars continuent [ndlr : sans lui] et pouvoir choisir mon remplaçant."

Un sacrifice qui, pour lui, serait utile afin de permettre à l'un des plus grands groupe de metal de l'histoire de continuer à ravir les fans. Son choix, explique le musicien, serait alors de se mettre en retrait en choisissant lui-même quelqu'un qui puisse le remplacer dignement et de ne participer aux concerts qu'en tant qu'invité spécial.

Cela ne semble évidement pas être dans les plans à court terme d'Iron Maiden mais ce n'est pas une option à écarter selon Bruce Dickinson.

Ce qu'il rejette par contre, c'est l'idée de suivre l'exemple d'ABBA et d'utiliser des répliques du groupe en hologrammes :"C'est l'enfer sur terre. Je ne comprends vraiment pas l'intérêt de cela " a-t-il ajouté.

Le groupe est actuellement en tournée pour défendre son dernier album "Senjutsu" et sera d'ailleurs chez nous ce jeudi 16 juin en tête d'affiche du Graspop Metal Meeting.