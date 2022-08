Bruce Dickinson (Iron Maiden) filmé sur le dancefloor au mariage de son fils Austin

Chanteur d’Iron Maiden, pilote, auteur, escrimeur accompli, Bruce Dickinson a de nombreuses casquettes mais il n’est visiblement pas le meilleur " danseur lambda " dans les réceptions de mariage.

C’est lors du mariage de son fils Austin, plus tôt ce mois-ci, que des images privées ont été filmées, alors qu’il était sur la piste de danse.

On vous en parle parce que l’info circule énormément sur les plateformes médiatiques, mais de notre propre avis, il n’y a pas de quoi crier au scandale non plus !