Bruce Dickinson et Eddie Vedder obligés de rappeler leurs fans à l’ordre

"Allumez les lumières, s’il vous plaît ", a dit Eddie Vedder après avoir été témoin de l’incident. "Hey, hey, hey, hey, hey – j’ai vu tout ce qu’il s’est passé et je sais, cela vous a ennuyé. Vous êtes hors de vous parce qu’il a filmé tout du long. Mais est-ce que c’était juste maintenant ? Ou depuis que vous êtes arrivée ? Oui, vous filmez tout le monde. Et je sais que cela vous énerve mais vous n’avez pas le droit de le frapper à l’arrière de la tête, même si vous êtes une femme. J’apprécie que vous soyez forte, mais vous devez arrêter de le frapper, et vous sortez d’ici. La violence n’est pas permise. "

C’est ensuite Bruce Dickinson qui a dû calmer un fan qui dépassait les bornes lors d’un concert en Grèce. Au milieu du show, ce dernier a allumé une fusée éclairante au milieu du public.