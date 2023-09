Bruce Dickinson d’Iron Maiden fait son premier retour en solo en deux décennies

The Mandrake Project est le premier album solo de Dickinson depuis Tyranny Of Souls (2005) et sortira en 2024.

L’année prochaine, il partira également en tournée au Mexique et au Brésil.

Dans une déclaration à propos de l’album, Dickinson a déclaré : "Cet album a été un voyage très personnel pour moi et j’en suis extrêmement fier. Roy Z et moi avons planifié, écrit et enregistré cet album pendant des années, et je suis très impatient que les gens l’entendent enfin. "

"Je suis encore plus excité à l’idée de partir sur la route avec cet incroyable groupe que nous avons formé, pour pouvoir lui donner vie".

Et d’ajouter : "Nous prévoyons de donner autant de concerts que possible, dans autant d’endroits que possible, pour autant de gens que possible ! Quant à ce qu’est The Mandrake Project, tout sera bientôt révélé !"

Aucun détail précis sur l’album, que ce soit la tracklist, l’artwork ou la date de sortie exacte, n’a encore été révélé.

