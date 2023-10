Bruce Dickinson d’Iron Maiden a décidé de ne plus piloter d’avions commerciaux

Le chanteur d’Iron Maiden, âgé de 65 ans, a appris à piloter des avions dans les années 1990 et menait le Boeing 757 de son groupe, Ed Force One, lors de leur tournée Somewhere Back In Time en 2008 et 2009, mais il a maintenant révélé que cette activité était " définitivement mise en veilleuse".

"Je viens d’avoir 65 ans", a déclaré le chanteur à Triple M Rock dans une nouvelle interview.

"Dans la plupart des pays du monde, si vous êtes pilote – un pilote professionnel – à 65 ans, ils vous font passer à l’arrière et vous mettent une balle dans le cerveau. Comme un vieux chien ou un vieux cheval, il faut l’abattre maintenant. La dernière fois que je me suis approché d’un avion commercial pour le piloter, c’était en 2017".

Dickinson a ensuite révélé qu’il continuait à faire de l’escrime, un sport qu’il a commencé au milieu des années 1980 pendant la période de repos de Maiden après leur tournée World Slavery qui avait duré un an.

"Je fais toujours de l’escrime ", a-t-il dit. "Il y a une équipe de vétérans et je participe toujours aux championnats du Commonwealth. C’est génial d’être un ancien, en fait, parce que tout ce que vous avez à faire, c’est de survivre et d’attendre, et tout le monde finira par mourir, puis vous serez dans l’équipe".

Lorsqu’on lui demande s’il arbore ses récompenses d’escrimeur avec autant de fierté que ses récompenses musicales, Dickinson répond : "Les récompenses musicales n’ont pas fait mal !

"Je n’ai pas beaucoup de trophées – ceux que l’on reçoit pour l’escrime sont parfois un peu nuls de toute façon. Je me souviens avoir participé à quelques compétitions nationales en Angleterre à la fin des années 80, et j’ai reçu les deux médailles d’or les plus inoffensives. Je me suis dit : "Vous savez à quel point nous avons dû travailler dur pour obtenir ces médailles ? Deux petites médailles qui font pitié ! En même temps, j’ai cette énorme coupe qui vient d’une compétition un peu plus loin."