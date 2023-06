Bruce Dickinson crée la surprise en chantant "The Trooper" avec un groupe de cover

Vous le savez sans doute, le leader d'Iron Maiden est un grand fan d'aviation et un pilote chevronné.

L'escadron de la Royal Air Force organisait une fête d'adieu pour l'avion C-130 Hercules la semaine dernière lorsque Bruce Dickinson a fait une apparition surprise sur scène.

Imaginez la scène : vous faites partie de la Royal Air Force et vous êtes également un fan de heavy metal, vous assistez à une petite fête dans un hangar de votre base militaire en l'honneur du retrait d'un véhicule militaire majeur (l'avion de transport Lockheed C-130 Hercules, pour être précis ), lorsque le groupe de reprises qui est sur scène commence à jouer "The Trooper", le classique d'Iron Maiden. Le chanteur sur scène fait vraiment un travail remarquable en imitant le cri caractéristique de Bruce Dickinson, quand, en y regardant de plus près, vous réalisez soudainement que le chanteur sur scène est… Bruce Dickinson himself.

C'est exactement ce qui s'est passé vendredi dernier (23 juin) lors d'une fête organisée par le 47e Escadron à la base de la Royal Air Force à Brize Norton, dans l'Oxfordshire. Dans plusieurs séquences vidéo partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir Bruce Dickinson se frayer un chemin vers la scène pour reprendre cet hymne intemporel de Maiden, pour le plus grand plaisir des dizaines de personnes présentes.

Une apparition qui ne surprendra pas les fans du chanteur, celui-ci étant, après tout, un peu un expert en aviation lui-même. Il possède une licence de pilote et a non seulement piloté des avions commerciaux, mais aussi l'impressionnant avion d'Iron Maiden, le fameux Ed Force One. Il a également lancé sa propre entreprise d'aviation et a même écrit une chanson sur le sujet. Qui de mieux donc pour chanter du metal dans un véritable hangar de la Royal Air Force ?