Bruce Begout : "la ruination n’est plus possible car la solidité n’est plus au cœur de la construction contemporaine"

Dans Obsolescence des ruines, Bruce Bégout pose un constat. Nous vivons dans une époque où nos édifices et nos bâtiments sont de plus en plus fragiles et où les ruines n’existent plus. Selon lui, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde : précisément un monde sans ruines où la seule ruine qui subsistera sera le monde lui-même… Dans l’Antiquité romaine, en témoigne le premier traité d’architecture de Vitruve, "la firmitas", c’est-à-dire la solidité en latin, était la première exigence de la construction. On retrouve cette même préoccupation dans les traités de la Renaissance, chez Alberti par exemple. En revanche, au regard de "l’architecture sans architecte" de notre époque, il est manifeste que cette dimension de stabilité et de pérennité n’est plus au cœur de la construction contemporaine. Les derniers chiffres que Bruce Bégout a réussi à obtenir datant de 2012-2013 font état qu’en Occident, la durée de vie moyenne d’un bâtiment est de 25 ans. Pourtant, "depuis l’Antiquité, l’architecture est conçue comme une production plus solide et plus durable que l’être humain". Que s’est-il donc bien passé pour que ce propre rapport à notre durée de vie s’inverse de la sorte ? Si l’Antiquité a nécessairement dû avoir ses constructions précaires, seules subsistant les ruines des constructions qui étaient les plus solides, la différence majeure avec notre époque semble être la volonté préexistante à la construction. Dans l’Antiquité, ces constructions n’étaient pas pensées pour être fragiles. La grande nouveauté de la modernité est qu’elle conçoit le précaire intentionnellement. Un changement de modalité à replacer à l’aune du capitalisme.

Dès la crise de 1929, des essayistes américains comme Bernard London commencent à dire qu’il faut intégrer l’architecture au cycle de la consommation caractérisée par le processus de destruction-production. Leur but ? Que toute la surproduction qui ne trouvait pas à s’écouler puisse le faire. L’adultération délibérée des produits, soit ce qu’on appelle aujourd’hui "l’obsolescence programmée", allait permettre le renouvellement permanent des objets de consommation. L’architecture est mise dans le lot de ces objets au même titre que l’automobile, la table ou la machine à coudre, faisant fi du besoin anthropologique à laquelle elle répond pourtant : la nécessité de construire un intermédiaire entre le monde et notre corps pour nous protéger, nous abriter. La priorité à l’époque est de mettre fin aux chômages de masse et de faire en sorte que le marché de l’immobilier fonctionne, peu importe les conséquences…