Brouck’R : le chantier du vaste projet immobilier devrait reprendre fin août

Le chantier du vaste projet de logements, bureaux et commerces place de Brouckère devrait bientôt pouvoir reprendre. Les démolitions avaient été stoppées en avril de l’année dernière suite à un arrêt du Conseil d’Etat saisi par des riverains et des associations de défense du patrimoine. Les promoteurs ont entre-temps revu leur copie et ils viennent d’obtenir leur permis d’urbanisme.

Le projet initial prévoyait de rehausser le bâtiment d’une structure contemporaine en verre pour accueillir un hôtel. Il n’y en aura finalement pas. "On a décidé d’enlever cette rehausse et de garder ce bâtiment avec sa structure. Donc on ne démolit pas la structure derrière les façades et on garde l’affectation de bureau" explique Griet Trekels, directrice développement chez BPI Real Estate, l’un des deux promoteurs.

Reprise du chantier fin août

Avec ces modifications qui répondent aux griefs du conseil d’État en matière de patrimoine et permis en poche, le chantier devrait pouvoir reprendre d’ici quelques semaines. "Vers la fin août, on va redémarrer les travaux de démolition qui vont prendre encore 5 ou 6 mois. Et alors, une fois que le permis sera exécutoire et définitif, on va démarrer les constructions. C’est prévu, à ce stade, pour janvier 2024. Et le chantier devrait durer 3 ans. C’est un peu plus long que pour un chantier normal. Mais ici on n’est pas dans un champ, on est en plein centre-ville. Il faut garder un minimum de mobilité pour les riverains et usagers de la ville. On a des limites de nuisance à respecter. Donc tout ça fait qu’on doit s’organiser de façon assez particulière ".

Nouveaux recours ?

Ça, c’est l’agenda des promoteurs qui tient s’il n’y a pas de nouveaux recours ou que ceux-ci ne devaient pas aboutir. Or les associations (Arau, Inter-Environnement Bruxelles), qui étaient déjà à la manœuvre pour le premier, ne semblent pas prêtes à lâcher l’affaire. "Le projet est toujours aussi mauvais qu’au début, sauf qu’ici ils ont répondu aux critiques du conseil d’État. Donc l’atteinte au patrimoine est moins lourde qu’au départ mais les autres griefs tiennent toujours la route. Et il y a d’autres aspects du permis qui pour nous restent illégaux et attaquables" précise Mohamed Benzaouia, chargé de mission chez Inter-Environnement Bruxelles.

Notamment en ce qui concerne les incidences de cet énorme chantier de démolition/reconstruction sur le climat. "Plus précisément les émissions de gaz à effet de serre qui n’ont pas été sérieusement étudiées en violation manifeste du droit européen".

Les associations et autres riverains ont maintenant 60 jours pour introduire un éventuel recours contre ce nouveau projet qui compte 176 logements, 129 kots étudiants, 10.000 mètres carrés de bureau et 3000 mètres carrés de commerces.