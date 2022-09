"Brothers and Sisters" retour sur cet album majeur du Allman Brothers Band

Le cinquième album du groupe de rock sudiste américain, sort en août 1973.

À la sortie de "Brothers and Sisters", The Allman Brothers Band est déjà un groupe installé grâce aux albums "At Fillmore East" et "Eat a Peach" qui ont connu d’immenses succès. Le groupe, orphelin de son leader le guitariste Duane Allman et de son bassiste Berry Oakley, se reconstruit autour de Greg Allman (chant et claviers) et de Dickey Betts (chant et guitares). Disque crucial dans la carrière du groupe, "Brothers and Sisters" se classe n°1 des charts US pendant 5 semaines et demeure, à ce jour, leur album le plus vendu. Il est ressorti en version remastérisée avec ses classiques "Ramblin' Man", "Wasted Words", "Jessica", "Come and Go Blues".