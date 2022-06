Brosella Festival (1 < 3/07)

Le Brosella Festival est un festival de musique accessible à tous, où la qualité de la musique et l'expérience immersive sont primordiales. Le Théâtre de Verdure, au pied de l'Atomium, lieu féerique avec une excellente acoustique, est un atout particulier.

Brosella est prêt pour la version 2.0: avec respect pour le riche héritage des 46 dernières années, mais avec un regard artistique et social sur l'avenir.

Les 1er, 2 et 3 juillet 2022, le public pourra assister à 25 magnifiques concerts avec, le vendredi, 4 concerts dans le cadre de Toots100, le samedi, de l'ethno urbain et, le dimanche, de nouveaux jazz cats et des musiciens déjà établis.