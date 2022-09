Bronchiolite : un nouveau traitement autorisé par l’Agence européenne du Médicament

La bronchiolite touche tout le monde, mais c’est chez les tout-petits de moins d’un an qu’elle est la plus dangereuse : chaque année, entre 6000 et 12.000 enfants en sont atteints. "Les voies respiratoires, les bronchioles et les bronches sont plus étroites que chez les adultes, donc il ne faut pas grand-chose pour qu’elles soient bouchées", explique Yoann Maréchal, chef du service pédiatrie et néonatologie de l’hôpital Marie-Curie à Charleroi.