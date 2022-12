« Broker », un émouvant mélodrame sur l’enfance signé Hirokazu Kore-eda

En ce sens, " Broker " est un pur film de Kore-eda. On y retrouve son regard franc, sans jugement, teinté d’humanisme et de bienveillance.

Pudique et sensible, ce film offre une énorme bouffée de réconfort. Traçant fièrement sa route entre polar social et road-movie fantaisiste.

Un bouleversant mélodrame, qui oscille en permanence entre rires et larmes !