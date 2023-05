"Broken by Desire to Be Heavenly Sent", le nouvel album mélancolique de Lewis Capaldi

Dans le 6/8, Bruno Tummers présente le nouvel album aux airs mélancoliques de Lewis Capaldi, Broken by Desire to Be Heavenly Sent, dont plusieurs titres ont déjà été entendus en radio.

C’est un deuxième album pour le chanteur écossais de 26 ans qui vient de sortir. Découvert en 2019 avec le tube mondial Someone you loved, son nouvel album s’intitule Broken by Desire to Be Heavenly Sent. On a déjà peu entendre plusieurs extraits en radio comme Pointless, Forget me et Wish you the best.

Accompagné d’une identité vocale forte, Lewis Capaldi fait partie de ces voix qui pleurent des chansons mélancoliques à la James Blunt. Lui-même déclare qu’il écrit "des chansons émotionnelles sur l’amour ou le deuil". C’est souvent acoustique avec une touche électro, et vous ne trouverez pas mieux que lui dans ce genre, selon Bruno Tummers.

Dans l’émission du Tip Top, VivaCité vous donne la possibilité d’assister à Milan au concert de Lewis Capaldi qui aura lieu le mercredi 31 mai au Mediolanum Forum.