Broeders, nouveau protégé du clan Duplantis, est champion de Belgique de saut à la perche

Depuis cet hiver Ben Broeders s’entraîne avec le recordman du monde Mondo Duplantis et les deux parents du Suédois. "Cela se passe bien. Je pense que mes résultats le confirment. Je sens qu’ils veulent prouver que leurs succès en tant qu’entraîneurs ne sont pas seulement dus au talent de Mondo. Ils investissent beaucoup de temps en moi et je leur en suis reconnaissant. Même lorsque je suis en Belgique, ils suivent mes entraînements en direct par vidéo et j’ai un retour immédiat. Cela prouve qu’ils prennent les choses au sérieux", ajoute Broeders.

Ben Broeders sera encore engagé samedi à Clermont-Ferrand, avant de s’envoler mardi prochain pour Istanbul, qui accueillera l’Euro indoor du 2 au 5 mars.