Brody Dalle évoque ses actions en justice pour la garde de ses enfants avec le leader de Queens of the Stone Age

"Trois semaines plus tard, ils ont pris l’un de mes enfants. Un mois plus tard, sous un prétexte temporaire, ils ont pris mes deux autres enfants. Ils ont construit une montagne de mensonges sans aucune preuve….pourquoi ? ?…pourquoi feraient-ils cela ? ?? à cause de l’argent, de la cupidité, de la corruption, et pour gagner à tout prix."

Elle a également affirmé qu’elle avait été "poussée sur le devant de la scène, punie, montrée du doigt, qu’on lui avait menti, qu’on s’était moqué d’elle, qu’on l’avait ridiculisée, qu’on lui avait fait honte, qu’on l’avait réprimandée et qu’on en avait fait un exemple" tout au long du procès.

"Mon histoire n’est pas unique et n’est pas rare, elle arrive à des mères protectrices (et à certains pères protecteurs) partout dans le monde", a-t-elle ajouté. "Si vous n’avez jamais été accusé d’aliénation parentale, une allégation de charlatan -qui a pourtant été démentie- farfelue et extrêmement dangereuse, sans aucune preuve parce qu’il n’y en avait pas, veuillez tenir votre langue, vous n’avez aucune idée de ce que c’est."

Dans son autre post, elle affirme aussi que le "scénario" visant à lui enlever ses enfants "remonte à des années"...

"Je suis brisée. Cela m’a brisée en mille morceaux. Pendant longtemps, je n’ai pas pu sortir du lit. Je me demandais à quoi ça servait de continuer. J’ai souffert et eu peur peur pendant si longtemps", a-t-elle ajouté. "Personne ne peut rester dans cet état. Je me suis libérée de tout cela. J’ai trouvé l’échelle ver la lumière. Lève-toi et bats-toi pour ta vie. Pour eux. Toujours."

Josh Homme conserve toujours la garde de leurs trois enfants. Dans la déclaration qu’il a faite au début de l’année, Josh Homme a expliqué qu’il s’était "abstenu de faire des déclarations publiques sur sa famille aux médias".

"À la lumière des faussetés persistantes, des atteintes répétées à la vie privée des enfants et du préjudice émotionnel qui en résulte, il est temps que la vérité soit dite", pouvait-on lire à l’époque dans une déclaration faite en son nom. "Nous espérons que cela mettra fin aux enquêtes et aux spéculations et permettra à la famille de bénéficier de l’intimité et de la considération qu’elle mérite."

"Pendant plus d’un an après la conclusion de leur procédure de divorce, Joshua Homme et Brody Dalle ont pu coparenter à l’amiable leurs trois enfants d’une manière saine et fonctionnelle. La situation a pris une tournure sombre lorsque Brody Dalle a violé l’accord de garde 50/50 en empêchant les enfants de voir leur père. Malgré de multiples ordonnances du tribunal de la famille de Los Angeles lui enjoignant de rendre les enfants, et malgré une condamnation pour outrage au tribunal, elle a continué à violer l’accord de garde. La situation a été exacerbée par les actions inappropriées de son petit ami Gunner Foxx".

Le communiqué indique qu’une nouvelle ordonnance restrictive avait été délivrée à l’encontre de Brody Dalle : "Les récentes actions de Brody Dalle et de Gunner Foxx ont non seulement causé un préjudice émotionnel aux enfants, mais les ont également mis en grand danger."

La longue déclaration de Josh Homme se termine par un remerciement aux "tribunaux du comté de Los Angeles, à l’avocat des mineurs, aux forces de l’ordre locales, au DCFS et aux moniteurs ordonnés par le tribunal pour leur temps, leur attention et leurs soins continus", ajoutant : "L’objectif, c'est que la conclusion de cette affaire permette à Homme et à Dalle de co-élever leurs enfants de manière pacifique".

Josh Homme n’a pas encore répondu aux dernières déclarations de Brody Dalle.