Brocanteurs, moules-frites et fête : après deux ans d’absence, la braderie de Lille revient

Après deux ans d’annulations – avec une braderie des commerçants très réduite -, "on s’attend à une grande édition", avec "deux à trois millions de visiteurs, Français, mais aussi Belges, Anglais, Néerlandais…", a estimé Richir.

Hôtels et locations "sont pris d’assaut", "la SNCF dit que les trains seront pleins", et côté inscriptions, "on est full", ajoute-t-il. "L’évènement est à l’image de la ville": "festif, bon enfant, sûr, accessible" avec son entrée gratuite, et "adapté à notre époque d’économie circulaire". Seul bémol : des menaces de grève dans les transports en commun.

La braderie se veut "écoresponsable": depuis 2017, la vente d’objets neufs est interdite, sauf pour les commerçants sédentaires. Les coquilles des 500 tonnes de moules dévorées sont recyclées, notamment en dalles de carrelage et objets décoratifs.

En 2016, la braderie avait dû être annulée en raison de la menace terroriste. Elle était revenue en 2017 dans un périmètre réduit, agrandi en 2018, accompagné d’un large dispositif de sécurité comprenant 3000 policiers, gendarmes et militaires, toujours reconduit depuis.