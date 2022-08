Brocante de Temploux : les acheteurs d’Affaire conclue et la foule étaient au rendez-vous pour son grand retour

Tout au long de l’après-midi, Aurore Morisse, Stéphane Vanhandenhoven et Glorian Kabongo ont évalué vos objets au stand de VivaCité, partenaire de l’événement. L’objectif n’était pas de les vendre mais bien de se faire une idée de leur valeur. Alors bibelot ou véritable trésor ? Les acheteurs n’avaient que quelques minutes pour expertiser vos objets, les classiques comme les plus insolites ! Un exercice ardu mais qui n’a pas donné trop de fil à retordre à l’antiquaire Aurore Morisse : "Je n’ai pas eu de difficulté jusqu’à présent. Je n’attends qu’une chose, montrez-moi quelque chose où je n’ai pas la solution et je reviendrai vers vous" sourit-elle au JT de la RTBF.

La brocante de Temploux continue ce dimanche 21 août. De 9h à 13h, Serge Van Halewijn, Philippe Demuyser et leurs invités vous feront vivre l’événement de l’intérieur sur Viva +.

Et si vous n’avez pas eu l’occasion de rencontrer les acheteurs d’Affaire conclue, ils seront présents à Bruxelles le 29 octobre prochain lors d’une vente aux enchères au profit de Viva for Life.