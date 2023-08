Brocante de Temploux: du neuf au programme de cette édition

On ne présente plus la brocante de Temploux, tout au plus peut-on rappeler quelques chiffres qui témoignent de l'ampleur de l'événement : 200.000 visiteurs attendus, 750 bénévoles, 700 exposants, 1200 emplacements... de quoi faire le bonheur des chineurs pendant deux jours, les 19 et 20 juillet. La philosophie reste inchangée : on ne trouvera ici que de l'ancien, ni vêtements ni objets neufs.

Plusieurs rendez-vous retrouveront leur place dans les allées : l'émission " Affaires conclues" revient sur place, elle sera représentée par 5 acheteurs belges qui pourront estimer des objets proposés par les visiteurs, le festival de BD se déroulera tout au long du week-end et les amateurs découvriront une concentration d'anciennes voitures "Coccinelle".

L'élément neuf de cette saison, c'est Brickmania, un espace entièrement dédié aux briques Lego. Patrick Feraille en est l'organisateur:

" Une première partie est destinée aux collectionneurs; c'est l'occasion d'acquérir des pièces détachées ou d'acheter d'anciens sets qui ne sont plus commercialisés. La seconde partie s'adresse aux familles puisqu'on y trouvera des créations, qu'il s'agisse de trains ou de briques techniques, il y aura aussi des mosaïques ou des créations de mondes fantastiques, pirates, Star Wars etc... ".

Comme c'est l'usage, tous les bénéfices générés par la brocante seront redistribués à différentes associations du village. Depuis sa création, elle a déjà rapporté plus d 2 millions d'euros à la collectivité.