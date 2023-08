'Broadchurch' : la série culte qui a révélé Olivia Colman et David Tennant en intégralité sur Auvio

Mais sur quoi repose un succès si fulgurant ? De nombreuses raisons peuvent l'expliquer mais le duo d'acteurs qui incarnent les inspecteurs Alec Hardy et Ellie Miller en est sans doute la principale. Olivia Colman et David Tennant ont particulièrement marqué le public et la critique qui soulignaient une justesse et un charisme impressionnants. S'ils étaient tous deux déjà connus sur leur terre natale avant Broadchurch, c'est bien la série qui les a révélés au monde entier et leur a ouvert de nouvelles portes.

Olivia Colman s'était auparavant illustrée dans le drame Tyrannosaur de Paddy Considine, où la critique l'avait déjà encensée pour son interprétation incroyable d'une femme battue. Elle a ensuite tourné dans des séries comme Accused, et Broadchurch qui l'a propulsée à Hollywood où elle a acquis une reconnaissance internationale. Avec le film La Favorite de Yorgos Lanthimos, elle décroche de nombreux prix dont l'Oscar de la meilleure actrice. La comédienne se partage depuis entre télévision et cinéma, toujours avec autant de succès, avec d'un côté notamment Fleabag, The Crown et Heartstopper, et de l'autre The Father, The Lost Daughter et Empire of light.

Quant à David Tennant, avant Broadchurch, le comédien était principalement connu du grand public pour son rôle dans Doctor Who. Contrairement à sa consœur Olivia Colman, l'acteur est davantage resté du côté du petit écran malgré quelques incursions au cinéma comme dans Harry Potter. Côté séries, David Tennant a notamment enchainé des rôles dans Jessica Jones, Good Omens, Deadwater Fell (dispo sur Auvio), Des, Le Tour du monde en quatre-vingts jours ...

Les trois saisons de Broadchurch sont disponibles jusqu'au 22 février 2024 en intégralité et version multilingue sur Auvio.