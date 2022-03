Broadcast : Des bonnes ondes en flux continu

Mélomane, défricheur hors pair, le regretté John Peel a mis son savoir-faire au service de BBC Radio 1, lançant au passage les carrières anglaises de centaines d’artistes. David Bowie, The Cure, Joy Division, Pavement ou The White Stripes, notamment, lui doivent une fière chandelle. Passé à quatre reprises par les studios de l’animateur radio, Broadcast y a aussi enregistré des sessions en lévitation. Réunies sur la compilation "Maida Vale Sessions", ces enregistrements capturent l’essence du groupe de Birmingham de ses débuts à sa disparition prématurée. Entre envolées fantasmagoriques, passé revitalisé et sonorités futuristes, la musique sert parfaitement la voix mystique de Trish Keenan. Moins cher qu’un voyage dans l’espace, cette compilation offre du rêve et des étoiles, de la mélancolie et du bonheur à l’état pur. Enregistrés à différentes périodes de l’histoire, les quinze morceaux gravés sur cette plaque (tournante) permettent en effet de (re)considérer l’œuvre et la place de Broadcast sur la carte des musiques alternatives. Au-delà de trésors cachés comme "Color Me In", "Pendulum" ou "Come On Let's Go", les fonds de tiroir de la BBC plafonnent avec l’imparable "Sixty Forty", une reprise de Nico, l’égérie du Velvet Underground. Ou comment relier deux groupes culte d’une seule traite.