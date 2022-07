Brittney Griner, la basketteuse américaine emprisonnée en Russie, plaide coupable

Alors que des observateurs anticipent déjà un échange de prisonniers à venir entre Griner et un Russe détenu aux Etats-Unis, M. Riabkov a appelé jeudi à attendre la fin du procès.

"Il est clair que toutes les procédures judiciaires ne sont pas terminées chez nous. Tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas parler de la suite", a jugé le diplomate.

Américains et Russes s'accusent mutuellement de détenir leurs ressortissants respectifs à des fins politiques. Plusieurs échanges de prisonniers ont eu lieu dans le passé.

En avril, l'ex-Marine américain Trevor Reed, condamné à neuf ans de prison en Russie pour des violences qu'il niait, a été échangé contre un pilote russe, Konstantin Iarochenko, incarcéré aux Etats-Unis depuis 2010 pour trafic de drogue.

D'autres échanges de ce type feraient l'objet de pourparlers.

Parmi les noms les plus évoqués, ceux de Paul Whelan, un Américain condamné à 16 ans de prison pour espionnage et qui clame son innocence, et du célèbre trafiquant d'armes russe Viktor Bout, arrêté en Thaïlande en 2008 et qui purge une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis.