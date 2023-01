Britney Spears voit débarquer la police chez elle à cause d'Instagram : "Les choses sont allées un peu trop loin"

La chanteuse américaine Britney Spears a eu une belle mésaventure en voyant la police devant chez elle en pleine nuit. Selon le média TMZ, la police est intervenue au domicile de l'interprète de "Baby one more time" à cause des fans de l'artiste.

Britney Spears est très présente sur les réseaux sociaux depuis quelques mois et en particulier sur Instagram. Elle y fait généralement le buzz en publiant des photos d'elle en toute intimité.

En voyant le compte Instagram inactif depuis quelques jours, les fans de la chanteuse ont cru que celle-ci était en danger. C'est pour cette raison qu'ils ont appelé la police pour intervenir au domicile de la star américaine. La police raconte avoir reçu plusieurs dizaines d'appels d'alerte concernant Britney Spears.

Quand les forces de l'ordre sont arrivés sur place, rien n'était à signaler. Selon le site TMZ, le contrôle de bien-être s'est bien passé.

Plus de peur que de mal pour les fans de Britney Spears. La chanteuse américaine aurait été quand même très ennuyé de voir débarquer la police chez elle en pleine nuit. Face à la situation, la star a réagit sur Twitter : "J'aime et j'adore mes fans mais cette fois les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée a été envahie." La star déplore le fait que l'incident ait fait la une des journaux et la présente sous un mauvais jour injustement.

Elle conclut :

"Durant cette période de ma vie, j'espère vraiment que le public et mes fans qui savent que je tiens tellement à eux pourront respecter ma vie privée à l'avenir."

Britney Spears va donc bien et c'est bien là l'essentiel, à voir si la star fera parler d'elle dans la musique dans les prochains mois.