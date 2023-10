Britney Spears va-t-elle révéler dans ses mémoires ce terrible secret du temps de son couple avec Justin Timberlake?

Pour rappel, Britney et Justin, qui avaient tous deux débuté leur carrière au Mickey Mouse Club, sont sortis ensemble de 1999 à 2002. Après leur rupture, le chanteur avait sorti le titre Cry me a river en mode drama cœur brisé. Mais après la sortie du documentaire Framing Britney Spears en 2021 qui suggérait que Timberlake avait alimenté une version négative de Britney après leur séparation, le chanteur avait présenté des excuses publiques.

The Woman In Me sortira ce 24 octobre avec en plus une version en livre audio racontée par l’actrice Michelle Williams (Blue Valentine, The Greatest Showman, The Fabelmans) et Britney Spears elle-même pour l'introduction: "Ce livre a été un travail d’amour et toutes les émotions qui vont avec", a déclaré la chanteuse. "Revivre tout cela a été pour le moins excitant, déchirant et émouvant. Pour ces raisons, je ne lirai qu’une petite partie de mon livre audio. Je suis très reconnaissante envers l’incroyable Michelle Williams d’avoir lu le reste." Un exercice nouveau pour l'actrice américaine qui a de son côté déclaré: "Je suis aux côtés de Britney."