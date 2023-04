Britney Spears : un modèle de résilience à paillettes après la descente aux enfers

Le podcast Cherchez la femme revient sur le parcours mouvementé de Britney Spears, enfant star broyée par les médias. Comment tensions et pression ont eu raison de la pop star, qui s'est libérée de l'emprise familiale après treize années de tutelle ? Retour sur une carrière pleine de résilience.

Au printemps de l'année 1999, une ado de 17 ans en uniforme de collégienne débarquait sur MTV pour changer à jamais la face de la pop : Britney Spears, enfant star rescapée du Disney Club, chanteuse, danseuse et machine à tubes. Britney devient, en deux ans et deux albums, l'égérie des années 2000 naissantes et influence toute l'esthétique de l'époque. Mais cette célébrité soudaine et intense, la star va la payer au prix fort de sa santé mentale et physique...

Dès 2003, elle fait les gros titres de la presse à scandales... et tout commence par une blessure au genou lors d'une répétition pour sa tournée In The Zone.

