Britney Spears : Son ex confie “Mes fils ne veulent plus voir leur mère depuis quelques mois”

Aujourd’hui libérée de l’emprise de son père, Britney Spears n’a pas fait la paix avec ces proches. Son ex-mari, Kevin Federline a révélé que leurs enfants ne souhaitaient plus voir leur mère, Britney.

Depuis quelque temps, Britney Spears n’est plus sous la tutelle de son père. Une situation que Kevin Federline, son ex-mari avait choisi de ne pas évoquer pendant près de dix ans pour préserver ses enfants. Mais récemment, il a confié au Dailymail que ses fils ne souhaitaient plus voir leur mère. Visiblement, depuis plusieurs mois Sean Preston et Jayden, 16 et 15 ans, ont choisi de bouder Britney.

Kevin Federline raconte que la relation entre la star et ses fils ne cesse de se dégrader, les garçons ont même décidé de ne pas être présents lors de son mariage avec Sam Asghari. Et pour cause, l’agitation médiatique suscitée par la fin de la tutelle de leur mère a beaucoup touché les deux jeunes. Une situation qu’ils ont préféré vivre de loin.

Les clichés de Britney Spears dans son plus simple appareil postés sur son compte Instagram n’ont en rien arrangé la situation pour les deux lycéens. Heureusement, leur père prend le temps de leur parler de ce sujet et les défend. Il a confié au Dailymail : "Je ne sais pas si je peux répondre à toutes leurs questions, mais j’ai juste essayé de leur expliquer que leur mère avait besoin d’aide, et que les gens étaient là pour essayer d’y arriver, pour améliorer la situation […] Ils ont essayé de lui accorder le bénéfice du doute […]" Malgré tout, l’ex-mari de la chanteuse précise que Sean Preston et Jayden aiment leur maman et que lui n’a que de la bienveillance à son égard.

Pour Britney la situation semble également compliquée, elle a ouvert son cœur à ses fans sur son compte Instagram à ce sujet : "Cela m’attriste d’apprendre que mon ex-mari a décidé de discuter de la relation entre moi et mes enfants. […] Je leur ai tout donné […] Élever des adolescents n’est jamais facile pour personne. D’autres artistes ont fait bien pire lorsque leurs enfants étaient extrêmement jeunes !!!''