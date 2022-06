Britney Spears s’est mariée et c’était chaud !

On dirait bien que la mère de Britney Spears, Lynne Spears, n’a pas de rancune de ne pas avoir été invitée au mariage de sa fille car elle a réagi à l’un de ses posts Instagram en commentant : "Tu as l’air radieuse et si heureuse ! Votre mariage est le mariage de rêve ! Et l’avoir chez vous le rend si sentimental et spécial ! Je suis trop content pour toi ! Je vous aime !". Aucune réaction du côté du père Jamie. Quant à la petite sœur Jamie Lynn, elle a simplement liké un post de E ! News sur Instagram. Et Britney a aussi un frère, Bryan, qui, lui, aurait été invité, mais n’a pas fait d’apparition.

Mais celui qui a bien failli faire capoter le conte de fées, c’est Jason Alexander. Pour ceux qui s’en souviennent, Britney s’était mariée une première fois avec cet ami d’enfance alors qu’elle avait 23 ans. Un mariage furtif à Las Vegas qui avait duré… 55 heures avant d’être annulé ! Mais manifestement, Jason en est toujours marqué puisqu’il a pénétré dans la propriété durant les préparatifs, pour en être, et pour on ne sait pas quoi d’autre car il avait sur lui un couteau. Il a carrément diffusé une vidéo live sur Instagram où on le voit arriver sur la propriété et pénétrer à l’intérieur de la maison et dans la tente où devait avoir lieu la cérémonie, avant d’être arrêté. Une altercation a eu lieu avec des agents de sécurité et l’ex de Britney a été inculpé de délits d’intrusion, de coups et blessures et de vandalisme. Il a affirmé avoir été invité et que Britney était "sa première femme, sa seule femme". Hum.