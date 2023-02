Britney Spears : les rumeurs affolantes sur sa santé mentale lui donnent "mal au ventre"

Alors qu’on pensait que Britney menait enfin une vie tranquille, le mois dernier, les rumeurs ont repris de plus belle concernant sa santé mentale. Et vu les proportions qu'elles ont prises, la chanteuse a décidé de les démentir : non, elle n’a pas failli mourir, non, elle n’a pas une équipe qui la gère, et oui elle est heureuse.

Le 29 janvier dernier, la star avait déjà démenti des rumeurs sur Instagram : "Non je ne suis pas en pleine dépression… je suis qui je suis et j’avance dans ma vie. Je ne me suis jamais sentie aussi bien !!! ". Un message qui se voulait rassurant après que des fans, inquiets, avaient carrément appelé plusieurs fois la police ! Les autorités avaient alors répliqué qu’elle n’était pas en danger. Mais sur Twitter, Britney avait expliqué qu’elle avait été "choquée comme l’enfer" lorsque la police était arrivée pour effectuer un contrôle de bien-être : "J’adore mes fans, mais pour ceux qui l’ont fait, ce ne sont pas de vrais fans et j’ai honnêtement senti que c’était une façon de me faire mal paraître."