Britney Spears et will.i.am vont sortir un tout nouveau titre, "Mind Your Business"

C'est l'évènement : le retour de Britney en musique et pas avec n’importe qui. Un duo avec le leader des Black Eyed Pease est attendu pour ce mardi 18 juillet.

Après avoir annoncé la sortie ses mémoires pour le 24 octobre dans son autobiographie "The Woman In Me", c’est maintenant le titre "Mind Your Business" qui devrait sortir sous peu. Cette chanson, dont on peut traduire le titre comme comme "Mêle toi de tes affaires", a été annoncé sur les réseaux sociaux de will.i.am dans un teaser vidéo. Un titre que l’on peut interpréter comme un message que la chanteuse veut envoyer aux médias.