Britney Spears envisage un retour sur scène

Selon Charts in France, le projet serait en discussion. L’interprète de " Toxic ", est sur toutes les lèvres dans la capitale mondiale du jeu, " Le buzz du moment à Las Vegas est qu’ils veulent vraiment que Britney [fasse] une nouvelle résidence " confie une source au journal The Sun. Britney Spears serait la star d’un nouveau complexe hôtelier de Vegas, celui qui devait accueillir Céline Dion avant qu’elle ne reporte sa résidence.

Pour amadouer la star, l’établissement lui propose une suite à 15.000 dollars la nuit. Visiblement, les discussions ont commencé le week-end dernier selon cette source anonyme " C’était le second voyage de Britney au Resorts World le week-end dernier avec son petit-ami Sam et, notamment, son agent ", à leur accueil on pouvait lire "Resorts World aime Britney" sur un énorme panneau lumineux.

Reviendra-t-elle à Vegas après sa résidence " Piece of Me " qui s’est terminée il y a 5 ans ? Rien n’a encore été confirmé. Pour le moment, l’artiste profite de bons moments avec son compagnon après la triste nouvelle d’avoir perdu leur bébé miracle.