Britney Spears après l’annonce de son divorce : "Mon Instagram est loin de la réalité "

“Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble… 6 ans de relation c’est long donc je suis un peu choquée."

C’est par ces mots postés samedi 19 août sur Instagram que Britney Spears brise le silence suite à l’annonce de son divorce avec le mannequin et professeur de fitness Sam Asghari qu’elle fréquentait depuis 2016 et avec lequel elle s’était mariée en juin 2022. Pressentie par beaucoup, la demande de divorce a été confirmée la semaine passée par Sam Asghari sur les réseaux sociaux.

Pourquoi ce divorce ? Infidélité ? Comportement violent ? De nombreuses rumeurs ont accablé la chanteuse. Britney Spears y coupe court en affirmant : "je ne suis pas là pour expliquer pourquoi car honnêtement ça ne regarde personne !!!” Elle préfère peut-être réserver les explications à son autobiographie attendue le 24 octobre.

Si la star se réjouit des nombreux messages de soutiens reçus, elle ne nie pas les difficultés : "Je ne pouvais plus supporter la douleur !!!" Plus loin elle n’hésite pas à égratigner l’image aseptisée renvoyée par les réseaux sociaux : "J’essaye de paraitre forte depuis trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait, mais il est loin de la réalité et je pense que nous le savons tous !!!" Elle poursuit : "J’aimerais montrer mes émotions, mes larmes et ce que je ressens vraiment mais pour une raison ou une autre, j’ai toujours dû cacher mes faiblesses !!!"

L’Américaine conclut, vaillante, qu’elle tentera de "rester aussi forte que possible" et ajoute : "Je m’en sors plutôt bien !!! Quoi qu’il en soit, bonne journée et n’oubliez pas de sourire !!!"

Divorce ou pas, the show must go on : Britney Spears a accompagné ses propos d’un numéro de danse dans son uniforme bikini / bottes bien aimé. Oops, she did it again. Et rien ne pourra l’arrêter !

