Britney Spears a sauvé "How I Met Your Mother" : découvrez 4 fun facts sur la série

Bog Saget propulsé dans les années 1980 grâce à "La Fête à la maison" interprétait le rôle de Ted Mosby dans "How I met Your Mother", en tant que narrateur. Dans la série, le personnage raconte à ses enfants en 2030, comment il a rencontré leur mère dans sa jeunesse. Afin que sa voix corresponde à celle d’une personne plus âgée, les auteurs ont misé sur le célèbre acteur pour narrer les aventures Ted et ses amis une vingtaine d’années plus tôt. Ainsi, derrière l’écran, le rôle du jeune Ted était incarné par l’acteur Josh Radnor. Bob Saget nous a tristement quitté au début du mois de janvier 2022. Il serait mort de cause naturelle dans son sommeil dans un hôtel à Orlando.