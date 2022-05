Britney Spears a fait une fausse couche : "Nous avons perdu notre bébé miracle"

Un mois après avoir annoncé attendre un bébé, Britney Spears et son compagnon, Sam Asghari, ont publié un post Instagram dans lequel ils partagent cette fois une triste nouvelle.

Déjà mère de deux enfants, Britney Spears attendait son "bébé miracle" avec grand enthousiasme. Mais samedi, la pop star et son compagnon, Sam Asghari, ont annoncé avoir perdu le bébé dans un post Instagram dans lequel on peut lire : "C’est avec la plus profonde tristesse que nous devons annoncer que nous avons perdu notre bébé miracle durant la grossesse. C’est une période dévastatrice pour tout parent. Peut-être aurions-nous dû attendre pour l’annoncer jusqu’à ce que nous soyons plus avancés, mais nous étions trop excités à l’idée de partager la bonne nouvelle. Notre amour l’un pour l’autre est notre force. Nous continuerons d’essayer d’agrandir notre belle famille. Nous sommes reconnaissants pour tout votre soutien. Nous demandons gentiment de l’intimité durant ce moment difficile."