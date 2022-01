Britney et Jamie Lynn Spears : la guerre des sœurs

Le grand déballage

Britney Spears règle ses comptes sur les réseaux, et sa sœur lui demande d’arrêter ce déballage médiatique, un comble ! Elle a aussi expliqué combien leur mère traitait les 2 filles différemment : Britney devant bosser encore et encore, pendant que sa sœur glandait à longueur de journée et se faisait servir par leur mère. "Ma famille a ruiné mes rêves à 100 milliards de pour cent et ils ont toujours essayé de me faire passer pour la folle. [Ils adoraient] me tirer vers le bas et me faire du mal en permanence, c’est pour ça qu’ils me dégoûtent !!! ". Pas étonnant que Britney riposte aussi par voie juridique en accusant sa sœur de diffamation et en la menaçant de la poursuivre en justice. " Après avoir enduré pendant treize ans une tutelle qui l’a privée de ses droits civiques et de ses libertés fondamentales, Britney refuse d’être intimidée par son père ou qui que ce soit" , souligne son avocat. Pas étonnant que Britney riposte aussi par voie juridique en accusant sa sœur de diffamation et en la menaçant de la poursuivre en justice.

"Britney n’a pas lu le livre et n’a aucune intention de le faire. Mais comme ses millions de fans, elle est choquée de voir que vous l’exploitez une nouvelle fois financièrement. Elle s’y refuse", poursuit l’avocat.

Jamie Lynn se défend : "Cela devient difficile maintenant d’expliquer à ma fille aînée pourquoi notre famille continue de recevoir des menaces de mort, conséquence des posts flous et accusateurs de sa tante, surtout quand on sait qu’elle pourrait dire la vérité et mettre fin à tout ça en une seconde si elle le voulait”.

Et comme si tout ça n’était pas encore assez minable, lorsque le livre de Jamie Lynn a été mis en précommande à l’automne dernier, elle s’était engagée à reverser une partie des bénéfices à This Is My Brave, une association axée sur la santé mentale ! Mais après avoir reçu des réactions négatives pour s’être rangée au côté de son père dans la guerre de la tutelle de Britney, l’asbl a annoncé qu’elle était "profondément désolée" et a refusé les dons provenant des ventes.

Britney ne décolère pas et a encore tweeté ce week-end que sa sœur s’était "abaissée à un tout nouveau niveau de bassesses".