British Open : Eliminé, Tiger Woods quitte le Old Course en larmes

A 46 ans et quelques mois seulement après son grave accident de voiture qui avait failli lui coûter la jambe droite, Tiger Woods a manqué le cut ce vendredi au 2e tour du British Open. Eliminé, il a entamé sa remontée à pied depuis le trou N.18 de Saint-Andrews, saluant le public au passage.

Vraisemblablement conscient que c’était peut-être l’une des dernières fois qu’il le voyait, le public lui a rendu un vibrant hommage. Saluant les supporters d’un signe de la main, Woods n’a pu réprimer quelques larmes, très ému.

Un moment émouvant qui est venu conclure un weekend difficile pour l’homme aux 15 Majeurs. Après une première carte de +6 jeudi, il a rendu une ultime carte de +3, pour +9 au total. Un total décevant et finalement très nettement au-dessus du cut. Il a terminé ce qui pourrait être son dernier parcours sur le Old Course sur un par après avoir putté pour eagle et avoir manqué le birdie sur une virgule.