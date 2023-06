Britain’s Got Talent : Malakai Bayoh, jeune chanteur lyrique, touche le jury en plein cœur avec son interprétation de "Caruso"

Le jeune chanteur lyrique qui avait bluffé les juges de la 16e saison du show télévisé Britain’s got Talent, et dont la performance avait été gratifiée d’un précieux "golden buzzer" de la part du redoutable et redouté Simon Cowell, s’est hissé jusqu’en finale. S’il n’a pas remporté la compétition, il aura tout de même marqué les esprits des juges et du public avec ses notes aiguës, parfois même trop aiguës.

Il y a quelques mois, un jeune chanteur lyrique britannique, Malakai Bayoh, âgé de 13 ans, devenait la coqueluche de la 16e saison du show Britain’s got talent, en épatant le jury et le public de sa voix cristalline. Le jeune étudiant de la prestigieuse Cardinal Vaughan Memorial School, qui déclarait en interview que son plus grand rêve était de devenir chanteur, a déjà une belle expérience scénique : il a notamment fait forte impression dans le rôle d’Oberto, dans l’Alcina de Haendel, qui se donnait en novembre 2022 au Royal Opera House de Londres et dernièrement, il est également monté sur la mythique scène du Royal Albert Hall pour y interpréter "l’Alleluia", issu de l’Exsultate, jubilate de Mozart.

Le 16 avril dernier, Malakai a véritablement conquis le cœur des Anglais lors de son audition pour l’émission Britain’s Got Talent, en interprétant le Pie Jesus, issu du Requiem d’Andrew Lloyd Weber. La voix "angélique" et cristalline du jeune garçon a également charmé le jury, et notamment Simon Cowell, l’impitoyable et emblématique juge de l’émission, qui lui a offert directement une place en demi-finale. Lors de sa seconde prestation, le jeune chanteur a choisi d’interpréter le célèbre air de Puccini, O mio babbino caro, un air normalement chanté par une soprano, issu de l’opéra Gianni Schicchi. Un air dans lequel Malakai a pu, une fois de plus, démontrer le potentiel de sa voix qui n’a pas encore mué. Une prestation qui, même si certaines notes n’étaient pas bien tenues et qu’il y avait quelques problèmes de respiration, lui a une nouvelle fois valu une standing ovation de la part du public et du jury, dont certains membres ont même essuyé une petite larme à la fin de la prestation.

Ce dimanche 4 juin se déroulait la finale de cette 16e édition du show britannique. Et pour l’occasion, Malakai a décidé de s’attaquer à une chanson emblématique, la chanson Caruso, écrite par le compositeur italien Lucio Dalla, et dédiée au ténor Enrico Caruso. Une chanson qui a été rendue célèbre par les interprétations de Luciano Pavarotti et d’Andrea Bocelli. Si sa prestation a été vivement saluée par le public et les membres du jury, elle n’a pas permis à Malakai de se hisser dans le trio de tête de cette finale. Il faut dire que Malakai a proposé une version très (et certainement trop) aiguë de "Caruso". Fausses notes, voix tremblotante et problèmes de rythmes ont mis un petit bémol à la prestation du jeune chanteur, qui a tout de même réussi à émouvoir le juge italien Bruno Tonioli.

A la fin de la soirée, Malakai obtient une belle quatrième place, un beau parcours et une belle revanche pour ce jeune chanteur de 13 ans qui, lors de la première représentation d’Alcina, avait subi les huées d’un spectateur.