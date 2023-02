Brit Awards : un Harry Styles "privilégié" sacré artiste de l'année

Déjà auréolée d'un Grammy la semaine dernière, la popstar britannique Harry Styles a été désignée artiste de l'année samedi à Londres lors des Brit Awards, les victoires de la musique au Royaume-Uni.

"Cette nuit a été vraiment, vraiment spéciale pour moi et je ne l'oublierai jamais", a savouré le chanteur, également récompensé des prix d'album de l'année et meilleur album pop pour "Harry's House", ainsi que celui de chanson de l'année, avec "As It Was".