Briser le silence de la maladie d’Alzheimer

La Ligue Alzheimer est une asbl d’information et de soutien pour les patients, les proches et les professionnels confrontés à la maladie d’Alzheimer et autres formes de démence.

La philosophie de la Ligue Alzheimer asbl est d’une part de soutenir l’autonomie et l’indépendance des patients et de leurs proches (familles et professionnels). Elle propose, d’autre part, l’accessibilité et la gratuité à l’information et aux activités organisées par elle, dans une proximité géographique et relationnelle.

Les objectifs :

Ceux-ci peuvent être regroupés sous l’acronyme " AIDE ", d’où le slogan " AIDE près des chez vous "

Accompagner les malades et proches par la rencontre dans les activités spécifiques en préservant l’autonomie de chacun.

Informer les personnes concernées et le grand public pour mieux faire connaître la maladie d’Alzheimer. Leur permettre ainsi de pouvoir agir de façon appropriée. La Ligue souhaite aussi stimuler les initiatives sociales, communales et associatives. Il s’agit également d’innover en proposant sans cesse différentes actions œuvrant pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes concernées.

Défendre les droits physiques, moraux et économiques du malade et favoriser les recherches sur la maladie et ses conséquences.