“Brillantissime” : Michèle Laroque brille devant et derrière la caméra

La vie d’Angela semble parfaite entre son appartement à Nice, son mari et son adolescente. Tout bascule le jour de Noël quand sa fille part rejoindre son petit copain, que son mari la quitte et que sa meilleure amie préfère l’usage de somnifères à sa compagnie. Face à ce chamboulement total de son existence, Angela se voit obligée de se reconstruire. Et entre une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psychologue aux méthodes particulières, la tâche ne sera pas aisée…