Brillant vainqueur du Tour de l’Avenir, Cian Uijtdebroeks rejoint une belle brochette de grands noms

Il était le grandissime favori et il a répondu présent. Brillant vainqueur des 7e et 8e étapes du Tour de l’Avenir, Cian Uijtdebroeks a remporté le classement général ce dimanche et signé l’un des premiers gros résultats de sa jeune carrière. A 19 ans, et alors qu’on lui prédit un brillant avenir à la Remco, le Belge entre, avec fracas, dans la cour des vainqueurs de l’épreuve. Une cour où siègent de très beaux noms du peloton actuel.

Parmi les récents vainqueurs du Tour de l’Avenir qui ont su confirmer par la suite, on pointera évidemment Tadej Pogacar et Egan Bernal. Lauréats, respectivement en 2018 et en 2017, ils sont aujourd’hui des mégastars du cyclisme.

Autres vainqueurs du Tour de l’Avenir à avoir su tirer leur épingle du jeu par la suite, David Gaudu (vainqueur en 2016, 4e du Tour 2022, 2 étapes sur la Vuelta), Marc Soler (2015, 2 étapes sur la Vuelta), Miguel Angel Lopez (2014, 4 étapes en Grand Tour), Warren Barguil (2012, meilleur grimpeur du Tour 2017, 4 étapes en grand Tour) ou Nairo Quintana (2010, Vainqueur de deux Grands Tours).

Du côté des (rares) déceptions qui n’ont pas vraiment confirmé les attentes placées en eux, on pointera peut-être l’Espagnol Ruben Fernandes (2013), Romain Sicard (2009) voire Jan Bakelants (2008).

(Petite) cerise sur le gâteau, en triomphant ce dimanche à 19 ans et 6 mois, Cian Uijtdebroeks est devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire de l’épreuve. "C’est juste incroyable, c’est un rêve depuis le début de la saison de participer au Tour de l’Avenir et de le remporter" a-t-il humblement confié après l’arrivée." La question qui se pose dès lors est la suivante : quelle voie Uijtdebroeks empruntera-t-il par la suite ?