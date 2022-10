Brillant en C1 avec Bruges, Ferran Jutgla intrigue en Espagne : "Comment le Barça a-t-il pu le laisser partir ?"

Face à ces compliments et sollicitations, l'intéressé reste calme.

"Faire connaître mon nom en Espagne ? Je n'étais pas vraiment concerné par ça (avant le match gagné contre l'Atlético). Je voulais juste faire ma part de travail", a-t-il expliqué mardi dernier.

"Oui, c'est spécial pour moi de marquer contre une équipe espagnole, mais c'est encore plus spécial de gagner contre une équipe espagnole. Et si je suis plus surveillé au match retour, alors quelqu'un d'autre aura plus d'espace".

Le joueur mesure son bonheur actuel: "Jeune, on m'a souvent dit que je n'étais pas assez bon pour percer au plus haut niveau", explique-t-il dans Sport/Foot Magazine.

Mais l'homme croit aux vertus du travail: "Mes parents étaient boulangers... Il m'ont appris à travailler dur", explique celui qui a pour modèle Cristiano Ronaldo, dont les posters ornaient les murs de sa chambre d'adolescent.

"Il a dû faire beaucoup d'efforts pour percer. Je trouve chouette qu'il ait réussi au plus haut niveau grâce à sa force de travail. J'ai vite compris qu'il fallait se battre pour atteindre ses objectifs, quelles que soient les circonstances. Même si certains buts sont très difficiles à atteindre, tu peux y arriver si tu le veux vraiment".