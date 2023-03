BJ Scott déclare sa flamme à la chanteuse britannique Kate Bush. Surnommée la sorcière du son, elle a envoûté les charts avec Babooshka, Wuthering Heights et bien sûr l’incontournable Running Up That Hill que la série Stranger Things nous a tous remis en tête. Elle nous revient avec un livre qui regroupe les paroles de ses chansons, How To Be Invisible. À noter, quelques exemplaires de l’ouvrage livreront des messages cachés écrits à l’encre invisible et uniquement révélés à l’aide d’une lampe UV.

How To Be Invisible sortira le 6 avril prochain.